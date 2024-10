Oasport.it - F1, George Russell: “Contento del secondo posto, possiamo migliorare ancora specialmente nel T3”

(Di sabato 19 ottobre 2024)è soddisfatto, nonostante tutto, dopo aver concluso alla Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas), infatti, il pilota inglese pensava di avere già tra le mani la partenza al palo, ma non aveva fatto i conti con Max Verstappen. Il pilota nativo di Hasselt ha piazzato il giro più veloce (1:32.833) proprio in extremis, mettendosi alle spalle le difficoltà di queste ultime gare, superando di un soffio (+0.012)(Mercedes) che pensava ormai di avere in mano la partenza al palo.