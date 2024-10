Casertanews.it - Escort e complice condannati per estorsione: "Paga o ti sparo in bocca"

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quella che doveva essere una visita per un incontro amento si è trasformata in un', secondo le accuse mosse dalla Procura di Avellino. Per questa vicenda, una presuntae il suosono statiin primo grado.Una 41enne di Gricignano d’Aversa è stata