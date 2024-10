Perugiatoday.it - Elezioni regionali, Nove candidati alla presidenza, due ritiri e 23 liste in campo: tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) È scoccata a mezzogiorno l’ora che ha segnato il termine per la presentazione diper ledell’Umbria del 17 e 18mbre. Con la chiusura ufficiale dei termini, in questo sabato 19 ottobre, i giochi sono fatti e ora si attende la verifica delle candidature per