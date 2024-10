Editoria libraria e informazione locale | richieste di contributo in Campania entro il 31 ottobre

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il 31scadranno i termini per la presentazione delle istanze diper l’anno 2025, come previsto dalla Legge regionale dellaper la promozione e il sostegno dell’regionale e dell’. La domanda dideve essere presentata utilizzando lo specifico servizio digitale disponibile sul Catalogo dei servizi digitali di Regione. I rappresentanti legali delle case editrici possono presentare direttamente online, dal 21 al 312024, la domanda di, unitamente agli allegati richiesti. La procedura è stata definita in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e rientra nella strategia di trasformazione digitale di Regioneche prevede la progressiva digitalizzazione di tutti i processi e procedimenti amministrativi.