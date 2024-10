Genovatoday.it - Dove vedere Entella-Vis Pesaro in diretta tv

(Di sabato 19 ottobre 2024) E' caccia al poker per l'che dopo tre vittorie consecutive sfida la Visal Comunale di Chiavari domenica 20 ottobre alle 17,30. La formazione di Gallo è in un grande momento di forma, è seconda in classifica con 20 punti e spera in uno stop del Pescara per raggiungerlo in testa