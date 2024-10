Donna trovata morta in B&B a Porto San Giorgio, sul corpo diverse ecchimosi (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una Donna di 34 anni è stata trovata morta questa mattina in un B&B a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Sul corpo della giovane, nata in Russia ma con passaPorto italiano, sono state trovate diverse ecchimosi. Sul posto oltre alle volanti e alla Squadra Mobile sono intervenuti anche la Polizia Scientifica L'articolo Donna trovata morta in B&B a Porto San Giorgio, sul corpo diverse ecchimosi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unadi 34 anni è stataquesta mattina in un B&B aSan, in provincia di Fermo. Suldella giovane, nata in Russia ma con passaitaliano, sono state trovate. Sul posto oltre alle volanti e alla Squadra Mobile sono intervenuti anche la Polizia Scientifica L'articoloin B&B aSan, sulproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

