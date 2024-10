Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Milan-Udinese 1-0: la sblocca subito Chukwueze LIVE

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su, partita dell’ottava giornata di campionato Dopo una sosta per le Nazionali caratterizzata dagli strascichi polemici in merito alla sconfitta contro la Fiorentina e alla gestione dei calci di rigore, iltorna in campo alle 18 per affrontare l’. Priva dello squalificato Theo Hernandez, espulso dopo il triplice fischio, la squadra rossonera proverà a tornarealla vittoria per spegnere il fuoco delle polemiche e allontanare le ennesime voci sul potenziale esonero di Paulo Fonseca. Paulo Fonseca (Lapresse) – calciomercato.itL’allenatore portoghese nel corso della conferenza stampa della vigilia ha mostrato i muscoli, facendo capire come il collettivo conti più dei singoli e si aspetta ora una reazione importante sul rettangolo verde dai suoi giocatori.