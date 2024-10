Diramata un’allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuova allerta meteo prevista sull'Abruzzo per la giornata di domenica 20 ottobre 2024. Il Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione civile nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse.Per la giornata di domani si Chietitoday.it - Diramata un’allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuova allertaprevista sull'Abruzzo per la giornata di202024. Il Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione civile nazionale un avviso di condizionirologiche avverse.Per la giornata di domani si

Allerta meteo - nuova proroga : temporali e rischio frane e allagamenti anche domenica - A causa delle precipitazioni già. Il maltempo e i temporali, secondo le previsioni, caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. . . La Protezione civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto ha prorogato di ulteriori 24 ore l'allerta meteo vigente. (Napolitoday.it)

Meteo | Previsioni per domenica 20 ottobre - Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero. . . A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 20mm di pioggia. (Modenatoday.it)

Maltempo in Campania senza tregua : allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre - . Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. Non accenna a fermarsi il maltempo. La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Maltempo in Campania senza tregua: allerta meteo gialla per domenica 20 ottobre A […] L'articolo Maltempo in ... (Teleclubitalia.it)