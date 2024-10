Liberoquotidiano.it - Demografia, a StatisticAll una lettura positiva sull'invecchiamento della popolazione

(Di sabato 19 ottobre 2024) Treviso, 19 ott.- (Adnkronos) - Con l'Italia in prima linea nel processo diglobale, il nostro è un paese 'pioniere', ci troviamo in un territorio inesplorato, privo di modelli precedenti da cui trarre insegnamento. Caratterizzata da livelli estremi in tutti i suoi indicatori demografici, l'Italia offre frontiere sconosciute di sperimentazione per affrontare l'a tutti i livelli, dall'individuo alla famiglia, dai territori alla società. Sono queste le ragioni che hanno spinto le eccellenzericercain Italia ad impegnarsi nel Programma di Ricerca Age-It (Ageing Well in an Ageing Society), finanziato dal PNRR, che mira a rendere il Paese un punto di riferimento scientifico in grado di proporre soluzioni anche per altre società che stanno rapidamente invecchiando.