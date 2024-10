Quotidiano.net - Dell'Erba (Federcasse), 'difficile quantificare impatto manovra'

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Le banche sono consapevoli che è un momento particolare ma il provvedimento non è stato ancora scritto, cioè non c'è un articolato". Così il presidente di-Bcc, Augusto, a margine'annuale convegnoa Federazionee Bcc lombarde a Firenze. "E quindi - aggiunge - non avendo ancora letto il provvedimento non siamo nelle condizioni di fare valutazioni su quale possa essere l'. Faremo la nostra parte, noi come gli altri".