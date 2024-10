Dall'Intelligenza artificiale una tecnica per eliminare l'alluce valgo (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 'miracolo' dell'Intelligenza artificiale in soccorso dei piedi: è ormai diventata realtà in Campania una personalizzazione dell'intervento chirurgico per correggere l'alluce valgo con algoritmi che guidano il chirurgo verso osteotomie (tagli dell'osso) estremamente precise per eliminare la deformità. L'IA eccelle in fase di pianificazione preoperatoria, permettendo di simulare vari scenari chirurgici a partire da modelli virtuali. Un vero e proprio cambiamento nel mondo della chirurgia mininvasiva del piede volto a raggiungere un modello di medicina sempre più personalizzata. Iltempo.it - Dall'Intelligenza artificiale una tecnica per eliminare l'alluce valgo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 'miracolo' dell'in soccorso dei piedi: è ormai diventata realtà in Campania una personalizzazione dell'intervento chirurgico per correggere l'con algoritmi che guidano il chirurgo verso osteotomie (tagli dell'osso) estremamente precise perla deformità. L'IA eccelle in fase di pianificazione preoperatoria, permettendo di simulare vari scenari chirurgici a partire da modelli virtuali. Un vero e proprio cambiamento nel mondo della chirurgia mininvasiva del piede volto a raggiungere un modello di medicina sempre più personalizzata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dall'intelligenza artificiale tecnica per eliminare alluce valgo - Un vero e proprio cambiamento nel mondo della chirurgia mininvasiva del piede volto a raggiungere un modello di medicina sempre più personalizzata. La tecnica percutanea mininvasiva prevede l'utilizzazione di minuscoli fori (dai 2 ai 5 mm) attraverso i quali viene eseguita la correzione, evitando il trauma dei tessuti circostanti, garantendo carico immediato senza bastoni ed un recupero ... (Liberoquotidiano.it)

Dall’intelligenza artificiale tecnica per eliminare l’alluce valgo - Un cambiamento nel mondo della chirurgia mininvasiva del piede volto a raggiungere un modello di medicina sempre più personalizzata. I gesti chirurgici sono analoghi a quelli della tecnica percutanea mininvasiva tradizionale, nella quale però ci si affidava esclusivamente all’esperienza del chirurgo. (Ildenaro.it)

L’intelligenza artificiale rivoluziona la chirurgia del piede in Campania : un nuovo approccio per l’alluce valgo - Questa evoluzione in direzione della medicina personalizzata rappresenta un cambiamento significativo nel trattamento delle deformità del piede. Il ruolo insostituibile dell’esperienza chirurgica Nonostante i notevoli vantaggi offerti dall’IA, gli esperti sottolineano che questa tecnologia deve integrare, e non sostituire, l’esperienza del chirurgo. (Gaeta.it)