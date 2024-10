Da Roma a Palermo è andato in scena il solito cortocircuito della destra sulla giustizia (Di sabato 19 ottobre 2024) Il castello albanese che Giorgia Meloni ha venduto all’Europa rischia di franare al primo collaudo. La sezione del tribunale di Roma che si occupa di immigrazione ha imposto al governo di riportare in Italia i primi dodici richiedenti asilo. L’ira della presidente del Consiglio si è trasformata in un’accusa tutta politica, mettendo sullo stesso piano magistrati, una parte delle istituzioni e l’opposizione parlamentare. È il solito mantra delle cospirazioni che anche questa volta impediscono al governo «di dare risposte a questa nazione». Nazione sventurata perché ha una magistratura che magari spesso sbaglia, ma che non può essere messa sempre nel mazzo della lotta politica. Sempre e in ogni caso quando va contro una scelta dell’esecutivo o del Parlamento. Linkiesta.it - Da Roma a Palermo è andato in scena il solito cortocircuito della destra sulla giustizia Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il castello albanese che Giorgia Meloni ha venduto all’Europa rischia di franare al primo collaudo. La sezione del tribunale diche si occupa di immigrazione ha imposto al governo di riportare in Italia i primi dodici richiedenti asilo. L’irapresidente del Consiglio si è trasformata in un’accusa tutta politica, mettendo sullo stesso piano magistrati, una parte delle istituzioni e l’opposizione parlamentare. È ilmantra delle cospirazioni che anche questa volta impediscono al governo «di dare risposte a questa nazione». Nazione sventurata perché ha una magistratura che magari spesso sbaglia, ma che non può essere messa sempre nel mazzolotta politica. Sempre e in ogni caso quando va contro una scelta dell’esecutivo o del Parlamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La corsa contro il tempo verso Palermo e il trapianto di rene a Roma : la storia del bambino di 8 anni salvato in extremis - Diocesi di Acireale e Seus 118 insieme per sensibilizzare sull'importanza della donazione di organi, tessuti e sangue. È stato questo l'obiettivo del convegno “Donare è una scelta d'amore” che si è svolto stamattina nella Sala “Rino Nicolosi” dell'ospedale di Acireale. . . Riccardo Castro, presidente. (Palermotoday.it)

Tifosi Roma in Napoli-Palermo - Orsi : “Giusto che ci sia il tifo - ma il resto è condannabile. Ci deve essere uniformità di trattamento” - “Tifosi della Roma infiltrati in Napoli-Palermo? Ci sono situazioni così discordanti che è difficile dare risposte. Comunque, Caprile, pronti-via, è stato subito all’altezza della situazione e non lo farà rimpiangere. “Roma rinforzata o indebolita? Per ora indebolita, soprattutto a livello dirigenziale perché, oltre a De Rossi, è andata via anche la CEO. (Napolipiu.com)

Dalla Romania a Palermo : università - rettore di Cluj Napoca in visita allo Steri - Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, ha ricevuto allo Steri il rettore della University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (Usamv) Cluj-Napoca, il professor Catoi Cornel. Cornel – accompagnato da Bogdan Bucur, professore dell'Università di Scienze... (Palermotoday.it)