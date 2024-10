Iltempo.it - Crepet gela lo studio: "La guerra? Oggetti più importanti delle vite"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Negli italiani interesse e preoccupazione nascono quando viene toccato "Il proprio giardino". Il fatto è che viviamo in una "selfish community", afferma Paoloche per l'appunto ha coniato il concetto paradossale della "comunità egoista". Nel corso della puntata di sabato 19 ottobre di Coffee break, su La7, si parla della progressiva perdita di interesse da parte degli italiani per lain Ucraina ma anche per il conflitto in Medio Oriente. Lo psichiatra ribadisce che "in Occidente siamo una comunità di assoluti egoisti, per cui se ti fregano una borsa tu schiacci volentieri anche chi te l'ha rubata, se ti entrano in casa spari come se fossi inanche se magari volevano rubarti un orologio", affermache tocca vari episodi di cronaca recenti e non solo.