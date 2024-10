Anteprima24.it - Coppia a luci rosse davanti a Centro direzionale Napoli, l’ira di Fratelli d’Italia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Le immagini che stanno circolando sulle app di messaggistica istantanea in queste ore non lasciano spazio all’immaginazione: nel video ripreso con uno smartphone, si vedono nitidamente un uomo e una donna durante un rapporto sessuale su una delle panchine deldia pochi passi dal Tribunale, dagli uffici del consiglio regionale e vicino ad una chiesa. E’ la prova lampante del grado di totale abbandono in cui versa la città”. Lo affermano in una nota il presidente del coordinamento cittadino diMarco Nonno, il vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale Giorgio Longobardi.