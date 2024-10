Como-Parma LE ULTIME | Panchina per Man e Mihaila, dentro Almqvist e Cancellieri (Di sabato 19 ottobre 2024) A Como in palio punti pesanti per la salvezza, prenderli tutti potrebbe significare due cose: rilanciare le ambizioni del Parma e tirarsi fuori da un periodo più o meno lungo di incertezze che ha seminato qualche dubbio sulla tenuta di una squadra che, alla prova della Serie A, è risultata Parmatoday.it - Como-Parma LE ULTIME | Panchina per Man e Mihaila, dentro Almqvist e Cancellieri Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ain palio punti pesanti per la salvezza, prenderli tutti potrebbe significare due cose: rilanciare le ambizioni dele tirarsi fuori da un periodo più o meno lungo di incertezze che ha seminato qualche dubbio sulla tenuta di una squadra che, alla prova della Serie A, è risultata

Como Parma 0-0 LIVE : la partita è cominciata - Al Sinigaglia, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Como e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Sinigaglia, Como e Parma si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25. COMO PARMA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA. (Calcionews24.com)

Como-Parma (sabato 19 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Il Como che torna dalla sosta è una squadra profondamente diversa nella propria consapevolezza da quella che balbettava nelle prime giornate, due vittorie consecutive contro Atalanta e Verona per abbandonare i bassifondi della classifica prima di arrendersi a testa alta al Napoli nel 3-1 al San Paolo nel quale Strefezza era stato anche capace di […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

DIRETTA Serie A - Como-Parma e Genoa-Bologna : le formazioni UFFICIALI! LIVE - Pecchia. it seguirà le due partite in tempo reale. Ad aprire le danze saranno ben due anticipi schedulati alle 15: Como-Parma e Genoa-Bologna. it seguirà in tempo reale Finalmente ci siamo, dopo due settimane di assenza a causa della sosta per le nazionali, la Serie A torna e lo fa con ben quattro partite in programma oggi, sabato 19 ottobre. (Calciomercato.it)