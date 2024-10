Laverita.info - Comandano i giudici

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di sabato 19 ottobre 2024) Pronti, via: come indicato da Magistratura democratica, le toghe non convalidano i primi «trattenimenti» in Albania perché non ritengono «sicuri» i Paesi d’origine. Il premier non ci sta: «Questo deve deciderlo la politica, lunedì faremo un cdm apposta».