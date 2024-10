Romadailynews.it - Cina: viaggi ferroviari passeggeri segnano nuovo record nei primi 9 mesi del 2024

(Di sabato 19 ottobre 2024) Pechino, 19 ott – (Xinhua) – Idiinhanno raggiunto undurante il periodo gennaio-settembregrazie alla forte domanda di, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Un totale di 3,33 miliardi disono stati effettuati tramite la retea durante inovedi quest’anno, in aumento del 13,5% rispetto all’anno precedente, ha riferito China State Railway Group Co., Ltd., sottolineando inoltre che il sistemao ha mantenuto operazioni sicure e stabili. Durante questo periodo, l’operatoreo ha fornito in media 10.792 treni al giorno, con un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente. Anche i servizitransfrontalieri hanno registrato una forte crescita in questo periodo.