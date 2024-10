361magazine.com - Ciao Maschio, le anticipazioni di sabato 19 ottobre

(Di sabato 19 ottobre 2024), ledel nuovo appuntamento di19Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno ospiti di Nunzia De Girolamo a, nella puntata in onda domani,19, in seconda serata su Rai 1 Sullo scioglimento de ‘’il trio’’, non c’è stata una ragione precisa. Ho provocato io, ad un certo punto, una sorta di interruzione di questo sodalizio. Perchè cominciavo a soffrire un po’ la ripetitività di certe cose. Mi sentivo meno creativo, mi sembrava di dover forzare un po’ la mano e allora proposi a loro (Tullio Solenghi e anna marchesini), addirittura una cosa un po’ ingenua dicendo perché non ci fermiamo un po’, tre o quattro anni e poi ci ritroviamo. Come una pausa di riflessione di una coppia. La classica pausa di riflessione.