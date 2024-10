Chiara Jaconis morta a Napoli, ecco il murales ai Quartieri Spagnoli: «Così nostra figlia vive» (Di sabato 19 ottobre 2024) Il ricordo di Chiara Jaconis è diventato una traccia indelebile a Napoli dove, ieri, è stato inaugurato il murale a lei dedicato. La bellezza della 30enne padovana con il volto Ilmattino.it - Chiara Jaconis morta a Napoli, ecco il murales ai Quartieri Spagnoli: «Così nostra figlia vive» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il ricordo diè diventato una traccia indelebile adove, ieri, è stato inaugurato il murale a lei dedicato. La bellezza della 30enne padovana con il volto

Chiara Jaconis morta a Napoli - un murale per ricordarla : «È una figlia di questa città» - Gli occhi color mare e il sorriso disarmante di Chiara Jaconis rimarranno impressi nel cuore dei Quartieri Spagnoli sul murales che la ritrae in tutta la sua bellezza. È così che Napoli... (Ilmattino.it)

Ai Quartieri Spagnoli arriva un murale per Chiara Jaconis - Ai Quartieri Spagnoli è stato realizzato un murale per Chiara Jaconis, la turista padovana morta dopo essere stata colpita alla testa da un oggetto caduto da un balcone. . La giovane era col fidanzato in vacanza ma prima di partire voleva visitare i Quartieri Spagnoli. . All'incrocio tra via Santa. (Napolitoday.it)

Un murale ai Quartieri Spagnoli per ricordare Chiara Jaconis - la turista padovana morta a Napoli - Sabato 19 ottobre l'inaugurazione di un murale per Chiara Jaconis, la turista morta dopo essere stata colpita da un oggetto alla testa ai Quartieri Spagnoli.Continua a leggere . (Fanpage.it)