Metropolitanmagazine.it - Chi è Melis Sezen, curiosità e vita privata dell’attrice de “La Rosa Della Vendetta”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)è un’attrice nota per il ruolo di Deren Kutlu ne La, serie turca nella quale è la protagonista al fianco di Murat Unalmis, il successo con LaOggi la 27enne sarà tra gli ospiti di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nata in provincia di Istanbul è la madre a scoprire la passione per la recitazione che la porterà al Müjdat Gezen Art Center dove studia teatro. Dopo aver conseguito la laurea in arti visive, debutta sul piccolo schemo con la serie Hayat Bazen Tatidir in onda su Star Tv, mentre l’anno successivo la vediamo in Siyah Inci. Nel 2018 approda al cinema con Tilki Yuvas?, di Umut Burçin Gülseçgin e Bold Pilot – Leggenda di un campione (Bizim ?çin ?ampiyon) diretto da Ahmet Kat?ks?z. L’anno successivo ha interpretato il ruolo di Yasemin Ad?var Yenilmez nella serie in onda su Kanal D Leke.