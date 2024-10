Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: AL PACINO E IL LANCIO DELLA SERIE RAI MIKE AL CENTRO DEL TALK DI FAZIO

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre 2024 dalle ore 19.30 sul Nove e Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa” con Fabioe Luciana Littizzetto. Ospitipuntata: in esclusiva il premio Oscar Al. La leggenda di Hollywood, considerato uno dei più grandi attori di tutti i tempi e interprete di ruoli entrati nell’immaginario collettivo come Michael Corleone nella trilogia de “Il Padrino“, Frank “Paco” Serpico in “Serpico“, Tony Montana in “Scarface“, Carlito Brigante in “Carlito’s Way” e Benjamin “Lefty” Ruggiero in “Donnie Brasco“, ripercorrerà oltre mezzo secolo di straordinaria carriera in occasione dell’uscita del libro “Sonny Boy. Un’autobiografia“, pubblicato il 15 ottobre in conranea mondiale, dove racconta per la prima volta il suo percorso creativo.