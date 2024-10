CentemeroLegasu bitcoin possibili modifiche in Parlamento

Quotidiano.net - Centemero(Lega),su bitcoin possibili modifiche in Parlamento

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sulla norma che aumenta la ritenuta sulle plusvalenze deidal 26% al 42%, annunciata tra le misure della manovra, già si lavora ad una possibile modifica in sede parlamentare. E' possibile che la norma cambi? "Sembra di sì", spiega il deputato della Lega Giulio Centemero, interpellato dall'ANSA: "La posizione di tutta la Lega è in questo senso". Aumentare la tassazione "è controproducente perché spinge al sommerso, mentre noi vogliamo tutelare i piccoli risparmiatori, accompagnare un mercato in crescita, che è il futuro ed è usato da tanti italiani. Inoltre c'è un tema di allineamento geopolitico: noi lavoriamo con Musk e sosteniamo Trump e la loro posizione è chiara".