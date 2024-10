Capezzone | la rosicata degli analisti anti-Israele

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Se non si trattasse di questioni tragicamente serie e di massima gravità, si potrebbe perfino sorridere delle incredibili acrobazie, anzi delle vere e proprie arrampicate sugli specchi, in cui si sono dovuti produrre da 36 ore - quei politici, quei commentatori, quegliche, pontificando sempre e sbagliando tutto lo sbagliabile, avevano stabilito alcuni “teoremi”: che non avesse senso il proseguimento dell'azione israeliana a Rafah, che servisse un “cessate il fuoco”, che Ha mas non sarebbe stata né battuta né battibile, e che Sinwar non sarebbe stato catturato o eliminato. Ovviamente la realtà (e la tenacia di Netanyahu) si è incaricata di smentirli punto su punto. E allora come si fa? Elementare, Watson.