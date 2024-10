Linkiesta.it - Cannoli a Venezia, e altre sciatterie gastronomiche italiane

(Di sabato 19 ottobre 2024), esterno giorno. Passeggiare da Rialto alla stazione Santa Lucia permette di ammirare una delle città più belle del mondo, di incrociare turisti e di osservare la proposta gastronomica locale. Una cosa salta immediatamente all’occhio. Sono zaleti, buranelli, pesci di laguna? No, sono. Sembra che i dolci ufficialini siano proprio i più classici tra i dolci siciliani, variamente decorati con cioccolato, l’immancabile pistacchio, ma anche varianti meno convenzionali con frutta secca e codette colorate. Stacco. Milano, interno notte. Entrare a bere un aperitivo in un bar di una delle piazze centrali della città (centrali che più non si può), sentirsi di troppo, sedersi a un precario tavolino alto non pulito dalla tornata precedente. Aspettare venti minuti buoni e ordinare da una scarna proposta che definire basilare è fare un complimento.