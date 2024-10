Bresciatoday.it - Brescia travolto in casa dal Sassuolo

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ilcrolla sotto i colpi delin una partita ricca di emozioni, terminata 5-2 per gli emiliani.La partitaL’inizio è subito in salita per le rondinelle, con ilche passa in vantaggio al primo affondo: Thorstvedt lancia Toljan sulla destra, che serve Boloca per il