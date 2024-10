Quotidiano.net - Bolletta utenze enti locali aumenta di 1 miliardo in 5 anni

(Di sabato 19 ottobre 2024) Laannua delle principalia carico deglita di quasi 1di euro in 5, con la spesa che è salita dai circa 3 miliardi di euro del 2018 agli oltre 3,9 miliardi del 2023, sfiorando il +30%. Lo afferma l'associazione italiana degli Utility Manager (Assium) la quale , analizzando i dati del Siope ha realizzato uno studio sui costi che Comuni, Città metropolitane e Regioni hanno sostenuto negli ultimiper le forniture energetiche, idriche e telefoniche. "La spesa che ha registrato la più forte diminuzione in 5è quella per le bollette telefoniche - spiega Assium - In particolare per la telefonia mobile i Comuni hanno speso nel 2023 il 32,6% in meno rispetto al 2018 (da 23,4 a 15,8 milioni di euro annui), -10,5% (da 154 a 138 milioni di euro) per la telefonia fissa.