Anteprima24.it - Blitz nel Napoletano, sequestrate oltre 800 dosi di crack

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTraffico di armi e stupefacenti nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna nelle cittadine di Pomigliano D’Arco, Castello di Cisterna e Acerra.800di. Ad Acerra dove i militari della locale stazione e della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato un 52enne del posto: durante una perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato 30di, è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Denunciati per lo stesso reato due 18enni di Pomigliano. I carabinieri della locale stazione, durante un controllo in strada, hanno trovato nelle loro tasche 42 grammi di hashish, 6di cocaina e 180 euro in contante ritenuto provento illecito.