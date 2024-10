Blitz del Team Altamura: i biancorossi stendono per 2-0 il Latina (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Team Altamura si rialza dopo la sconfitta di Catania cogliendo il terzo successo della stagione. Allo stadio Francioni i biancorossi si sono imposti per 2-0 sul Latina, conquistando così i tre punti a due gare di distanza dall'ultima volta (2-3 sul Giugliano).Nel primo tempo i padroni di Europa.today.it - Blitz del Team Altamura: i biancorossi stendono per 2-0 il Latina Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilsi rialza dopo la sconfitta di Catania cogliendo il terzo successo della stagione. Allo stadio Francioni isi sono imposti per 2-0 sul, conquistando così i tre punti a due gare di distanza dall'ultima volta (2-3 sul Giugliano).Nel primo tempo i padroni di

Serie C - il Team Altamura cade a Catania : gli etnei si impongono per 2-0 - Dopo quello contro il Monopoli nel derby, il Team Altamura incassa un altro ko: allo stadio Massimino i biancorossi sono caduti per 2-0, risultato che ha sancito la sesta sconfitta complessiva in questa stagione. I padroni di casa sono andati a segno per due volte nel primo tempo, a stretto... (Baritoday.it)

Serie C : il Catania piega il Team Altamura per 2-0 e si avvicina alla vetta - . The post Serie C: il Catania piega il Team Altamura per 2-0 e si avvicina alla vetta appeared first on SportFace. Il Padova e l’Entella conquistano poi tre punti ciascuno, piegando per 1-0 rispettivamente la Giana Erminio e il Perugia. La formazione di casa sfrutta il momento positivo a proprio favore e trova il raddoppio poco dopo, con Inglese che va in rete al 30?. (Sportface.it)