Biden: "Morte Sinwar omento di giustizia e opportunità per ricerca pace" (Di sabato 19 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 19 ottobre 2024 L'uccisione del capo di Hamas, Yahya Sinwar, è stata un "momento di giustizia" e "un'opportunità per cercare una via verso la pace" a Gaza. Lo ha affermato il presidente americano, Joe Biden, in visita a Berlino. Sinwar, considerato l'architetto dell'attacco del 7 ottobre 2023 a Israele, ha "il sangue di americani e israeliani, palestinesi e tedeschi e di tanti altri sulle sue mani", ha aggiunto Biden, riferendo di aver detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di "fare anche di questo momento un'opportunità per cercare una via verso la pace, un futuro migliore a Gaza senza Hamas". WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

