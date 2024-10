Oasport.it - Bagnaia quasi rassegnato: “Martin era nettamente superiore, giocava con noi”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sabato negativo a Phillip Island per Francesco, quinto in qualifica e quarto nella Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, in occasione della quartultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco non ha brillato né sul giro secco né sul passo, lasciando sul piatto punti preziosi in chiave iridata e allontanandosi a -16 dal leader del campionato Jorge(dominatore di giornata con pole position e vittoria). “Questa mattina, quando abbiamo iniziato a girare con il vento. abbiamo dovuto fare delle modifiche. Già in qualifica ho faticato, non mi trovavo bene e sentivo molto effetto vela con la moto, quindi non riuscivo a chiudere le linee nel veloce e soprattutto a portare velocità in curva. Abbiamo provato a fare una modifica per la gara, che non ha funzionato, perché era uguale nei punti in cui la moto andava male e peggiorava nei punti in cui andava bene.