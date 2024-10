Atleti olimpici accolti da Emiliano: a Fefé De Giorgi il premio “Radice di Puglia” (Di sabato 19 ottobre 2024) BARI - Fare squadra per creare sinergie tra sport, cultura e turismo sul territorio. È il messaggio lanciato dal convegno “Insieme è un’altra partita, lo sport in Puglia tra programmazione e promozione”, organizzato da Regione Puglia, Asset e Pugliapromozione in collaborazione con il Politecnico Lecceprima.it - Atleti olimpici accolti da Emiliano: a Fefé De Giorgi il premio “Radice di Puglia” Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) BARI - Fare squadra per creare sinergie tra sport, cultura e turismo sul territorio. È il messaggio lanciato dal convegno “Insieme è un’altra partita, lo sport intra programmazione e promozione”, organizzato da Regione, Asset epromozione in collaborazione con il Politecnico

Sport - il ?Giro d'Italia? torna in Puglia con una tappa regionale. Ecco dove - Il Giro d?Italia torna in Puglia. A confermarlo è il direttore della corsa rosa, Mauro Vegni, che lancia qualche anticipazione ma ancora non svela tutti i dettagli. Il percorso... (Quotidianodipuglia.it)

Inclusione sociale e sport - due nuovi bandi della Regione Puglia : "Fondi per attrezzature e atleti con disabilità" - La Regione Puglia lancia due nuovi bandi che mirano a potenziare l’accesso alle attrezzature sportive e a promuovere l’inclusione degli atleti disabili. "Il nostro obiettivo è consolidare la cultura sportiva sul territorio, rendendo lo sport sempre più accessibile e inclusivo - ha... (Baritoday.it)

Un'unica piattaforma digitale per i servizi di trasporto : al via in Puglia la sperimentazione del progetto Maas - Prende avvio da oggi la sperimentazione regionale del programma MaaS4Puglia (Mobility as a Service For Puglia): lo annuncia la Regione in una nota, presentando il progetto come "un'iniziativa innovativa che cambierà le abitudini di mobilità dei cittadini". MaaS4Puglia mira a integrare in... (Baritoday.it)