Ascolti tv tutti i verdetti | Conti alla riscossa Amadeus inchiodato al 28%

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri, venerdì 18 ottobre 2024, gliTv e i dati Auditel hanno visto, in prima serata su Rai1, la quinta puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show con Carloconquistare una media di 3.314.000 spettatori pari al 20.9% di share, in lieve calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la seconda stagione della serie Storia di una famiglia perbene con Simona Cavri, Giuseppe Zeno e Federica Torchetti ha debuttato con una media di 2.298.000 individui all'ascolto pari al 13.8%, in lieve crescita dsettimana scorsa. Su Rai2, Il telefilm N.C.I.S. - Unità Anticrimine con Gary Cole, Mark Harmon e Lauren Holly, ha visto sintonizzarsi una media di 1.262.000 appassionati pari al 6.3% di share, e a seguire N.C.I.S. Hawaii con Vanessa Lachey, Jason Antoon e Tori Anderson ha raccolto il 3.7% pari a 592.000. Su Rai3 Farwest con Salvo Sottile ha siglato una media di 483.