Blogtivvu.com - Ascolti TV 18 ottobre, Tale e Quale Show contro Storia di una famiglia perbene: chi ha vinto, ecco i dati auditel della prima serata

Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com

(Di sabato 19 ottobre 2024)TV – La quinta puntata diandata in onda venerdì 182024, si è dovuta scontrare condi una, la serie andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, chi halaTV,, "TV 18di una: chi ha" L'articoloTV 18di una: chi haproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.