Padovaoggi.it - Anticipo Serie D: la capolista Campodarsego beffata a 3’ dalla fine a Chions

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ritorno alla vittoria ancora rimandato per ilal Comunale Francesco Tesolin di. Non basta il gol dell'ex Valenta per avere ragione del, compagine di bassa classifica molto coraggiosa. La squadra di Bedin, dopo sei successi di fila iniziali, coglie il terzo pari