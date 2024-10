Quotidiano.net - Anm, le norme sono obbligatorie anche con altre soluzioni

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Nessuno scontro da parte della magistratura, solo l'applicazione dichecogenti non solo per i magistrati ma per gli Stati. Quindi lo sarannoper il governo nel momento in cui - come è stato annunciato - si appresta a trovare nuove". Così il presidente Santalucia a margine di un convegno a Pesaro.