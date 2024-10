Salernotoday.it - Allori per la ASD Scuola TaeKwonDo Salerno: 5 medaglie d’oro ed una d’argento al “Tuscany Open 2024”

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Incoraggiante, l'inizio della Stagione Sportiva/2025 per gli atleti della ASDche in occasione del “”, prestigioso torneo nazionale di combattimento organizzato dal Comitato Regionale Toscana FITA (Federazione Italiana) in scena lo scorso