Alla Juventus basta un'autorete di Gila: 1-0 a una Lazio in 10, Motta aggancia il Napoli di Conte in vetta (Di sabato 19 ottobre 2024) Il big match tra Juventus e Lazio, valido per l`ottava giornata del campionato di Serie A, termina in favore della formazione bianconera: decisiva

Juventus fortunata : l’autogol di Gila affossa la Lazio : finisce 1-0 - Dopo un lungo assedio, i bianconeri trovano il gol della vittoria grazie all'intervento maldestro del difensore laziale. I tre punti consentono alla Juventus di affiancare in testa alla classifica il Napoli di Conte. (Ilgiornale.it)

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-LAZIO 1-0 : Kalulu fa tutto - harakiri Romagnoli - A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna, Nosli. Allenatore: Thiago Motta Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (78? Pellegrini); Rovella, Guendouzi (66? Vecino); Isaksen (66? Pedro), Dia (27? Patric), Zaccagni (66? Castrovilli); Castellanos. JUVENTUS Di Gregorio 6 Savona 5,5 (54? Weah 6,5) Gatti 6 (72? Danilo 6) Kalulu 7 Cabal 7 Locatelli 5,5 (54? ... (Calciomercato.it)

Serie A - Juventus-Lazio 1-0 : Motta vince grazie a un autogol di Gila - Grazie a questo successo i bianconeri agganciano momentaneamente il Napoli in testa alla classifica a quota 16. La Lazio resta a 13. La squadra di Marco Baroni ha giocato in 10 per oltre un’ora a causa dell’espulsione di Romagnoli autore di un fallo su Kalulu lanciato a rete. La Juventus ha battuto la Lazio 1-0 nell’ottava giornata del campionato di Serie A. (Lapresse.it)