Akragas, un'altra sconfitta: il Città di Sant'Agata vince 2-1 in rimonta (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Akragas torna senza punti dal Fresina di Sant’Agata: i padroni di casa battono 2-1 i biancazzurri di Bonfatto, al termine di novanta minuti piuttosto combattuti. Un’altra sconfitta, dunque, per il Gigante: dopo il buon pari della scorsa settimana all’Esseneto contro la Scafatese, un altro Today.it - Akragas, un'altra sconfitta: il Città di Sant'Agata vince 2-1 in rimonta Leggi tutta la notizia su Today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’torna senza punti dal Fresina di: i padroni di casa battono 2-1 i biancazzurri di Bonfatto, al termine di novanta minuti piuttosto combattuti. Un’, dunque, per il Gigante: dopo il buon pari della scorsa settimana all’Esseneto contro la Scafatese, un altro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Akragas - un'altra sconfitta : il Città di Sant'Agata vince 2-1 in rimonta - L’Akragas torna senza punti dal Fresina di Sant’Agata: i padroni di casa battono 2-1 i biancazzurri di Bonfatto, al termine di novanta minuti piuttosto combattuti. Un’altra sconfitta, dunque, per il Gigante: dopo il buon pari della scorsa settimana all’Esseneto contro la Scafatese, un altro... (Agrigentonotizie.it)

Prima sconfitta per Pino Rigoli - l'Akragas perde 1-0 contro la Nuova Igea Virtus : decide il rigore di Aperi - Prima sconfitta per Pino Rigoli sulla panchina dell'Akragas: i biancazzurri vengono battuti 1-0 dalla Nuova Igea Virtus in trasferta. Decide il match una rete su calcio di rigore, ad inizio ripresa, firmata da Aperi. Il Gigante ha provato nel finale ad agguantare il pari ma la mira sottoporta è... (Agrigentonotizie.it)

Prima sconfitta per Pino Rigoli - l'Akragas perde 1-0 contro la Nuova Igea Virtus : decide il rigore di Aperi - Prima sconfitta per Pino Rigoli sulla panchina dell'Akragas: i biancazzurri vengono battuti 1-0 dalla Nuova Igea Virtus in trasferta. Decide il match una rete su calcio di rigore, ad inizio ripresa, firmata da Aperi. Il Gigante ha provato nel finale ad agguantare il pari ma la mira sottoporta è... (Today.it)