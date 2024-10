Ilrestodelcarlino.it - Acquedotto con troppe toppe. In 400 metri fatte 49 riparazioni

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quella che si vede nella foto è una scena che si ripete troppo spesso in via Poggiolo a Rontagnano, nel comune di Sogliano al Rubicone. Un residente nella zona ha contato negli ultimi anni 49 interventi di riparazione di una tubazione dell’lunga 400, sull’asfalto ci sono ancora i segni di ogni intervento, e ci chiede: "Quanto è costato in perdite d’acqua potabile e interventi di riparazione la mancata sostituzione di un tubo lungo 400?". Non lo sappiamo, ovviamente, e probabilmente non lo sanno né l’Amministrazione comunale né Hera che gestisce l’, ai quali giriamo il quesito. Nella stessa zona, a poca distanza, c’è un altro problema: nel maggio 2023 c’è stata una frana che ha danneggiato in modo irreparabile una condotta dell’acqua in una strada vicinale, poco più di un sentiero chiamato dell’Ambra.