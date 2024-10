18 Ottobre 2024 – Per la Cnn possibile lo scambio ostaggi israeliani con corpo Sinwar (Di sabato 19 ottobre 2024) Il corpo del leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere utilizzato come “merce di scambio” in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza. Lo hanno riferito alla Cnn fonti israeliane. I giudizi delle agenzie di rating sono il risultato dell’azione responsabile del governo, che si traduce in credibilità per l’Italia. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, commentando i giudizi delle agenzie Fitch e Standard and Poor’s. La Russia ha restituito 95 militari russi dal territorio controllato da Kiev e in cambio sono stati liberati 95 prigionieri di guerra delle Forze armate ucraine (AFU). Il gruppo Ansar Allah, noto anche come Houthi, ha espresso il proprio sostegno ai “mujahedeen” di Gaza e del Libano, dichiarando che il “martirio” del leader di Hamas Yahya Sinwar rafforzerà ulteriormente la resistenza contro Israele. Strumentipolitici.it - 18 Ottobre 2024 – Per la Cnn possibile lo scambio ostaggi israeliani con corpo Sinwar Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ildel leader di Hamas Yahyapotrebbe essere utilizzato come “merce di” in cambio del rilascio deglitrattenuti a Gaza. Lo hanno riferito alla Cnn fonti israeliane. I giudizi delle agenzie di rating sono il risultato dell’azione responsabile del governo, che si traduce in credibilità per l’Italia. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, commentando i giudizi delle agenzie Fitch e Standard and Poor’s. La Russia ha restituito 95 militari russi dal territorio controllato da Kiev e in cambio sono stati liberati 95 prigionieri di guerra delle Forze armate ucraine (AFU). Il gruppo Ansar Allah, noto anche come Houthi, ha espresso il proprio sostegno ai “mujahedeen” di Gaza e del Libano, dichiarando che il “martirio” del leader di Hamas Yahyarafforzerà ulteriormente la resistenza contro Israele.

