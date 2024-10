? Schedina Serie C Girone A del 19 Ottobre 2024: Pronostici e Quote (Di sabato 19 ottobre 2024) La Schedina pronta di Serie C per il 19 Ottobre Ecco la nostra proposta di gioco per le 6 gare in programma il 19 Ottobre 2024 nel Girone A di Serie C. Abbiamo selezionato Pronostici equilibrati con buone probabilità di successo, per una Schedina multipla con una quota complessiva interessante. Buona fortuna! Data Partita Pronostico Quota 15:00 Lumezzane – Giana Erminio Combo 1X + Under 3,5 1.60 15:00 Arzignano – L.R. Vicenza Squadra ospite vince almeno un tempo 1.50 17:30 Novara – Albinoleffe Combo 1X + Under 3,5 1.55 17:30 Triestina – Virtus Verona Squadra casa vince almeno un tempo 1.40 17:30 Atalanta U23 – Renate Multigol 2 – 4 1.55 17:30 Union Clodiense – Alcione Milano X Primo Tempo e/o X Finale 1. Pronosticipremium.com - ? Schedina Serie C Girone A del 19 Ottobre 2024: Pronostici e Quote Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Lapronta diC per il 19Ecco la nostra proposta di gioco per le 6 gare in programma il 19nelA diC. Abbiamo selezionatoequilibrati con buone probabilità di successo, per unamultipla con una quota complessiva interessante. Buona fortuna! Data Partita Pronostico Quota 15:00 Lumezzane – Giana Erminio Combo 1X + Under 3,5 1.60 15:00 Arzignano – L.R. Vicenza Squadra ospite vince almeno un tempo 1.50 17:30 Novara – Albinoleffe Combo 1X + Under 3,5 1.55 17:30 Triestina – Virtus Verona Squadra casa vince almeno un tempo 1.40 17:30 Atalanta U23 – Renate Multigol 2 – 4 1.55 17:30 Union Clodiense – Alcione Milano X Primo Tempo e/o X Finale 1.

