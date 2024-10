Zeman colpito da ischemia cerebrale: ricoverato a Pescara (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pescara, 18 ottobre 2024 – Nuovo ricovero in ospedale per Zdenek Zeman. Il tecnico boemo si trova nella clinica Pierangeli di Pescara per alcuni controlli dopo una leggera ischemia. Il 77enne allenatore lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara per problemi di salute e operato dall'equipe del professor Stefano Guarracini. Martedì scorso il boemo, 77 anni compiuti lo scorso 12 maggio, si è sentito male nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportato nella clinica Pierangeli della città abruzzese, dove lo scorso febbraio era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore (inserimento di stent coronarici). L'ex allenatore di Roma, Lazio e Pescara è stato colpito nuovamente da un'ischemia cerebrale, ma non è in pericolo di vita. Resterà ricoverato nella clinica pescarese e proseguirà i controlli.. Quotidiano.net - Zeman colpito da ischemia cerebrale: ricoverato a Pescara Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Nuovo ricovero in ospedale per Zdenek. Il tecnico boemo si trova nella clinica Pierangeli diper alcuni controlli dopo una leggera. Il 77enne allenatore lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina delper problemi di salute e operato dall'equipe del professor Stefano Guarracini. Martedì scorso il boemo, 77 anni compiuti lo scorso 12 maggio, si è sentito male nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportato nella clinica Pierangeli della città abruzzese, dove lo scorso febbraio era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore (inserimento di stent coronarici). L'ex allenatore di Roma, Lazio eè statonuovamente da un', ma non è in pericolo di vita. Resterànella clinica pescarese e proseguirà i controlli..

