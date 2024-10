X Factor 2024, ecco i 12 artisti che accedono ai live (Di venerdì 18 ottobre 2024) I giudici hanno scelto i 12 concorrenti che accedono ai live di X Factor 2024, il racconto e gli ascolti degli Home Visit Completate le selezioni di X Factor 2024: i giudici hanno scelto i 12 concorrenti che andranno ai live Show di questa edizione, al via da giovedì prossimo, 24 ottobre, su Sky e in streaming su NOW. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno formato le loro squadre al termine degli Home Visit, compiendo scelte sofferte che li hanno costretti a rinunciare a uno dei quattro che avevano superato i Bootcamp. E così ora le quattro squadre che si affronteranno sul palco dell’X Factor Arena, sotto la conduzione di Giorgia, sono complete: inizia qui, ufficialmente, la sfida di X Factor 2024. .com - X Factor 2024, ecco i 12 artisti che accedono ai live Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) I giudici hanno scelto i 12 concorrenti cheaidi X, il racconto e gli ascolti degli Home Visit Completate le selezioni di X: i giudici hanno scelto i 12 concorrenti che andranno aiShow di questa edizione, al via da giovedì prossimo, 24 ottobre, su Sky e in streaming su NOW. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno formato le loro squadre al termine degli Home Visit, compiendo scelte sofferte che li hanno costretti a rinunciare a uno dei quattro che avevano superato i Bootcamp. E così ora le quattro squadre che si affronteranno sul palco dell’XArena, sotto la conduzione di Giorgia, sono complete: inizia qui, ufficialmente, la sfida di X

