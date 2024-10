Volley A1 femminile, la Reale Mutua Fenera Chieri ospita Firenze per ripartire (Di venerdì 18 ottobre 2024) La settimana iniziata con la vittoriosa trasferta a Cuneo e proseguita con la sconfitta a Monza contro Milano si conclude domenica 20 ottobre col secondo impegno casalingo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella Serie A1 Tigotà. Avversario di giornata Il Bisonte Firenze. Fischio d’inizio alle Europa.today.it - Volley A1 femminile, la Reale Mutua Fenera Chieri ospita Firenze per ripartire Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La settimana iniziata con la vittoriosa trasferta a Cuneo e proseguita con la sconfitta a Monza contro Milano si conclude domenica 20 ottobre col secondo impegno casalingo della’76 nella Serie A1 Tigotà. Avversario di giornata Il Bisonte. Fischio d’inizio alle

Reale Mutua ecco il primo sorriso interno : superata di slancio la Valtur Brindisi - . . La Reale Mutua Torino, dopo due stop nelle prime uscite interne contro Udine e Verona, riesce finalmente a sbloccarsi al Pala Gianni Asti conquistando un successo netto e incoraggiante (82-61 il finale) contro la Valtur Brindisi, grazie a una buona. Ecco la prima vittoria casalinga della stagione. (Torinotoday.it)

Volley A1 femminile - primo stop per la Reale Mutua Fenera Chieri - L'anticipo della tredicesima giornata coincide con il primo stop stagionale della Reale Mutua Fenera Chieri dopo le due vittorie (di cui una da due punti) nelle prime due partite giocate. Ad avere la meglio è stata la Numia Vero Volley Milano, che per effetto del 3-1 dell'Opiquad Arena, ha... (Torinotoday.it)

Volley A1 femminile - la Reale Mutua Fenera Chieri anticipa a Monza - Dopo due turni domenicali della Serie A1 Tigotà per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è il momento del primo impegno infrasettimanale della stagione. La partita, in programma domani, mercoledì 16 ottobre (ore 20,30 con diretta DAZN), vedrà le biancoblù di coach Bregoli impegnate in trasferta... (Torinotoday.it)