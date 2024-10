Vittoria Guazzini atleta dell’anno | premio Unvs a Signa

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024). La cerimonia di premiazione della campionessa olimpica, oro a Parigi 2024 con Chiara Consonni in madison ciclismo su pista, si svolgerà martedì 22 ottobre a Villa Alberti a. Sesta edizioneU.N.V.S., manifestazione per premiare e ricordare gesta sportive di atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano. La cerimonia di premiazione è organizzata dalla Sezione U.N.V.S.