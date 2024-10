Lanazione.it - Vicopisano: torna il mercatino dell'antiquariato

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)18 ottobre 2024 –domenica 20 ottobre il'artigianato, del collezionismo e dei prodotti tipici, come ogni terza domenica del mese, Lugnano in Soffitta, nel centro storico del paese. Oltre a numerosi stand ed espositori e a un'ampia e varia scelta di mobili, complementi d'arredo, oggettia più vasta tipologia, abiti, bigiotteria, strumenti musicali, vinili, specialità gastronomiche e tanto altro, domenica, ad arricchire la giornata, ci sarà anche Pallina Animation, per truccare e intrattenere bambini e bambine e giocare con loro.Per informazioni, anche per coloro che volessero esporre a Lugnano in Soffitta: 351.3224828 (anche WhatsApp) e