Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 20:30 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viabilità DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 18.05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AUTOSTRADA DEL SOLE. PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL SINISTRO DI QUESTO POMERIGGIO CHE HA COINVOLTO DUE CAMION ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DI SAN VITTORE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 20:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)DEL 18 OTTOBREORE 18.05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALL’AUTOSTRADA DEL SOLE. PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL SINISTRO DI QUESTO POMERIGGIO CHE HA COINVOLTO DUE CAMION ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DI SAN VITTORE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 19 : 45 - SEMPRE IN A1 DIREZIONE NAPOLI 2 KM DI CODE ANCHE TRA VALMONTONE E COLLEFFERRO CAUSA LAVORI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE ED ANAGNINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA MAGGIORI DISAGI CON CODE DALLO SVINCOLO DELLA ROMA FIUMICINO FINO A TUSCOLANA IN USCITA DAL RACCORDO SUL QUADRANTE SUD INVECE RALLENTAMENTI SU VIA ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 19 : 15 - SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1. VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 18. 05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALL’AUTOSTRADA DEL SOLE. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 18 : 45 - IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1. SEMPRE IN A1 DIREZIONE NAPOLI 2 KM DI CODE ANCHE TRA VALMONTONE E COLLEFFERRO CAUSA LAVORI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE ED ANAGNINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA MAGGIORI DISAGI CON CODE ... (Romadailynews.it)