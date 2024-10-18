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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 19:15 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viabilità DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 18.05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AUTOSTRADA DEL SOLE. PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL SINISTRO DI QUESTO POMERIGGIO CHE HA COINVOLTO DUE CAMION ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DI SAN VITTORE. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1.
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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 18 : 45 - IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1. VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 18. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. 05 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALL’AUTOSTRADA DEL SOLE. (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 18 : 15 - SEMPRE IN A1 DIREZIONE NAPOLI 2 KM DI CODE ANCHE TRA VALMONTONE E COLLEFFERRO CAUSA LAVORI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE ED ANAGNINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA MAGGIORI DISAGI CON CODE DALLO SVINCOLO DELLA ROMA FIUMICINO FINO A TUSCOLANA IN USCITA DAL RACCORDO SUL QUADRANTE SUD INVECE RALLENTAMENTI SU VIA ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 17 : 45 - IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI SULL’A1 PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL PRECEDENTE SINISTRO ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DI SAN ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

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