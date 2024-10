Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 17:15

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)DEL 18 OTTOBREORE 15.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO CON GLI AGGIORNAMENTI DAL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO DOVE SONO DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO CREANDO DISAGI ALLA CIRCONE. IL PRIMO E’ E’ UN SINISTRO TRA PORTONACCIO E FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO. L’ALTRO E’ UN TAMPONAMENTO TRA DUE AUTO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI LUNGHEZZA. CODA DI 1 KM IN DIREZIONE TERAMO E SULL’A24TERAMO SEGNALIAMO ANCHE CODE PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA ANCORA AUTOSTRADE 2 KM DI CODE PER LAVORI ANCHE SULL’A1NAPOLI IN DIREZIONE NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA PER DUE INCIDENTI.