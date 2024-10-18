Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 11:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 10 : 30 - VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 10. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL RACCORO ANULARE AD ECCEZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA DI CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E TIBURTINA SULLA VIA FLAMINIA ANCORA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 09 : 45 - RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA E IN ESTERNA TRA IL TRATTO URBANO DELL’A24 E NOMENTANA CODE SU VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CODE SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI VERSO IL RACCORDO FILE SULLA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 09 : 15 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NELLO SPECIFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE TRA IL RACCORDO E PORTONACCIO VERSO IL CENTRO. VIABILITÀ DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 07. RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA E IN ESTERNA ... (Romadailynews.it)
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